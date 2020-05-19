В Челябинске зарегистрирована еще одна жертва COVID-19

На утро 19 мая в Челябинской области подтверждены 1 тысяч 885 случаев заболевания COVID-19: за последние сутки добавился 81 инфицированный.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умер еще один человек, зараженный коронавирусом: 78 летняя пациентка скончалась от ковидной пневмонии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.05.20

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