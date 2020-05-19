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Вторник, 19 мая 2020, 10:52 мск

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Водители челябинских «скорых» вновь заявили об отсутствии доплат за ковидных пациентов

Водители одной из подстанции Челябинской станции скорой медицинской помощи заявили, что так и не получили обещанные доплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водители пятой подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске записали видеообращение с требованием выплатить им доплаты за перевозку больных с COVID-19.

По словам работников, дополнительные выплаты начали перечислять в середине мая, но получили их единицы.

«Нам никто ничего не выплатил. У нас всего только трое из работающих на подстанции 48 водителей получили доплаты. Они рады, но не согласны, что другим ничего не дали, – цитирует 74.ru одного из водителей. – И это только на нашей подстанции. А ведь еще и на других подстанциях так».

Напомним, ранее руководство муниципального предприятия, обеспечивающего станцию скорой помощи подвижным составом, заявило, что федеральная доплата будет рассчитываться с учетом даты перевозки первого пациента с коронавирусной инфекцией. Сами водители настаивают, что доплату не следует делить, а начислять в полном объеме, исходя из факта работы с опасными больными.

Именно такой подход при распределении доплат для медиков подтвердил в минувшую пятницу президент России Владимир Путин. После этого уже в выходные губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести перерасчет выплат врачам и медсестрам. Водители «скорых» требуют такого же подхода к себе. Тем более, что кто-то из их коллег, действительно, получил свои доплаты после выступления главы государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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