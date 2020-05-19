Прокуратура требует вернуть челябинке-инвалиду деньги за «золотые» фильтры

В Челябинске прокуратура в судебном порядке потребовала возврата пенсионерке средств, уплаченных за навязанную услугу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом 2 группы.

Установлено, что в квартиру пенсионерки явился индивидуальный предприниматель, предложив установить фильтры для очистки воды стоимостью 42 тысячи рублей, уговорив престарелую женщину подписать документы об установке фильтров на кухне и в туалете, с содержанием которых она не знакомилась. Для оплаты фильтра женщине навязали кредитный договор на срок 2 года под 24,76% годовых.

При этом необходимости в установке фильтров для очистки воды не было. Когда же пожилая челябинка попыталась «отыграть назад», коммерсант отказался возвращать ей средства.

Прокурором района в интересах женщины предъявлен иск в суд о расторжении договора оказания услуг, взыскании с индивидуального предпринимателя стоимости оплаченного товара, неустойки, морального вреда, убытков, штрафа, всего в сумме свыше 97,5 тысяч рублей.

Рассмотрение иска находится на контроле прокурора района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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