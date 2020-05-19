В Озерске коронавирус обнаружен у медика, лечившего пациентов с COVID-19

В южноуральском ЗАТО коронавирусную инфекцию выявили у медика местной больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, на сегодня в городе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больных COVID-19 23 человека, из которых 3 ребенка. Выздоровел 1 человек.

«В данный момент в инфекционном отделении КБ №71 находится 20 пациентов. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям проходят лечение в Челябинск е. Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован у медицинского работника, сотрудницы клинической больницы №71, она контактировала с ранее заболевшими, госпитализирована в инфекционную больницу Кыштыма по месту жительства», – уточнили в городской администрации.

На карантине в ЗАТО находится 193 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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