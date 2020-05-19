В Челябинской области власти «подарили» котельную частнику без проведения торгов

Антимонопольщики потребовали у мэрии Карталов провести конкурс на заключение конфессии на эксплуатацию котельной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство выдало предупреждение по передаче объектов теплоснабжения без торгов. Признаки нарушения требований закона о защите конкуренции установлены в действиях администрации Карталинского городского поселения.

Местные власти передали АО «Челябоблкоммунэнерго» муниципальные объекты теплоснабжения без проведения торгов. Блочная котельная для теплоснабжения жилых домов и теплотрассы к жилым домам переданы по договору аренды на срок 11 месяцев.

Согласно пояснениям чиновников, торги не проводились в связи с их нецелесообразностью, поскольку начался отопительный сезон. Поэтому с теплоснабжающей организацией подписали договор аренды с условием последующего заключения концессионного соглашения в начале 2020 года.

Информация о заключения такого договора поступила в антимонопольный орган от министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Челябинское УФАС России указало, что передача прав в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов теплоснабжения, срок эксплуатации которых составляет более 5 лет, должна осуществляться исключительно на основании концессионного соглашения. Между тем, срок эксплуатации некоторых теплотрасс составляет более 5 лет.

При этом, согласно закону о теплоснабжении, договор аренды объекта теплоснабжения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенный с нарушением требований законодательства, является ничтожным.

Кроме того, мэрия не обращалась в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для получения сведений, необходимых для включения в конкурсную документацию в целях передачи объектов теплоснабжения.

Челябинское УФАС России установило, что в таких действиях администрации содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.

«Администрация предупреждена о необходимости обращения в министерство для получения необходимой информации и объявлении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения до 1 октября 2020 года», – рассказали в антимонопольном ведомстве.

В случае неисполнения предупреждения в отношении администрации будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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