Два челябинца опустошили банкоматы на 12 миллионов рублей

В Челябинске перед судом предстанут обвиняемые в серии краж денег из банкоматов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей Челябинска, обвиняемых в серии краж.

По версии следствия, злоумышленники специализировались на хищении средств из терминалов, установленных в магазинах и почтовых отделениях Челябинской и Курганской областей. Имея опыт работы с радиотехническим оборудованием, они отключали сигнализацию, а затем, используя специальные приспособления и инструменты, проникали в помещения и вскрывали банкоматы. Противоправные деяния совершались ночью, когда рядом никого не было. Общая сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей.

Мужчин задержали оперативники, когда те пытались взломать банкомат, расположенный в одном из продовольственных магазинов Челябинска.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. В ходе предварительного расследования установлено 24 эпизода противоправной деятельности фигурантов. На их имущество наложен арест на общую сумму свыше 6,5 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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