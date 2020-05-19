В Челябинске осудили начальницу почтового отделения, таскавшую из посылок смартфоны

Суд огласил приговор начальнице почтового отделения в Челябинске, похитившей из посылки сотовые телефоны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска, оглашен приговор по уголовному делу о хищении чужого имущества, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, совершенном начальницей челябинского почтового отделения.

«В судебном заседании было установлено, что сотрудница отделения почтовой связи дважды похитила вверенные ей почтовые отправления, достоверно зная, что в данных отправлениях находятся мобильные телефоны, поступившие с сайтов «Али Экспресс» и «БэнгГуд», предназначенные к выдаче гражданам, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 21 тысяча 751 рублей 12 копеек», – уточнили в пресс-службе суда.

Дело рассмотрено в особом порядке. Женщина признала вину в полном объеме.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, наличие малолетнего ребенка, принятие мер к возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Челябинке назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционную инстанцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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