В Магнитогорске такси с пассажиром рухнуло на крышу

В Магнитогорске такси, перевозившее пассажира, попало в «каскадерское» ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 19 мая, в 6:40. Об этом отдел пропаганды ГИБДД Магнитогорска сообщил в собственной группе в социальных сетях.

Автомобиль «Лада Гранта» с символикой одного из операторов такси внезапно потерял управление и врезался в электроопору. После этого машина перевернулась и рухнула на крышу.

К счастью, ни женщина-таксист, ни находившийся в момент аварии в салоне пассажир не пострадали. Зато серьезные повреждения получили сам автомобиль и электрическая опора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.20

В Челябинске осудили начальницу почтового отделения, таскавшую из посылок смартфоны. / Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра. / Два челябинца опустошили банкоматы на 12 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»