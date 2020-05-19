Начальник управления ГИБДД Челябинской области попал в ДТП

Начальник управления ГИБДД Челябинской области Андрей Харцызов попал в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Сосновском районе: Тoyota Land Cruiser, которой управлял Харцызов, столкнулась с Nissan X-Trail.

По версии, озвученной региональным полицейским главком, водитель Nissan неправильно рассчитал безопасную скорость и дистанцию до двигавшейся впереди в попутном направлении Тoyota, ударил автомобиль начальника ГИБДД, а потом столкнулся с автомобилем ВАЗ-21101. Повреждена в этом ДТП получили только машины.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.05.20

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