Прокуратуру насторожили квитанции за воду, полученные челябинцами в самоизоляции

Прокуратура заинтересовалась резким ростом платы за воду для челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надзорное ведомство Советского района Челябинска начало проверку информации о взрывном росте плату за холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранее челябинцы пожаловались СМИ на астрономические цифры в квитанция, присланных на минувшей неделе МУП ПОВВ.

По словам горожан, счета в разы, а то и в десятки раз превышали цифру, указанную в квитанциях за предыдущий месяц. Кому-то пришел счет за холодное водоснабжение на 7,5 тысяч рублей, а у кого-то плата превысила 50 тысяч рублей. При этом в муниципальном предприятии настаивают: никакой ошибки нет, просто проведен перерасчет с учетом недоступной ранее информации о числе проживающих, отсюда и гигантские цифры.

Теперь прокуратуре предстоит выяснить причины и основания перерасчетов платы за холодное водоснабжение и водоотведение и дать правовую оценку законности действий МУП ПОВВ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.20

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