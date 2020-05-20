«Новая реальность» южноуральской экономики: самоизоляция + алкоголизация

Продавцы алкоголя начали очередной штурм предпочтений и привычек южноуральцев.

Период самоизоляции в Челябинской области грозит стать очередным этапом алкоголизации жителей региона. Так, все больше на Южном Урале неработающих и закрывающихся малых и микропредприятий, вынужденных уйти в простой из-за объявленного на Южном Урале режима повышенной готовности.

Режим продолжает действовать уже почти два месяца, и областные власти отнюдь не проявляют готовности к его смягчению, не говоря уже о снятии.

Но отнюдь не все предприятия закрываются. Так, уже во время пандемии в Челябинске появилась новая сеть «распивочных», располагающихся на первых этажах жилых домов. При этом работает она круглосуточно, формально являясь буфетом. Под новый федеральный запрет действия шинкарей не попадают: площади точек даже чуть больше 20 квадратных метров.

Правда, с изменением правил поведения в условиях самоизоляции в действиях сети наметились некие противоречия. Так, будучи «буфетом», всю алкогольную продукцию при продаже вскрывают. Но больше двух посетителей в «баре» не собирают, а потом продают всю продукцию, в том числе и алкоголь навынос. Между тем, распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Получается, что любой покупатель сети становится по выходу из торговой точки потенциальным нарушителем. Ведь открытый алкоголь автоматически считается признаком «распития».

Не менее изобретательны в поиске клиентов участники алкогольного рынка и в других городах Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в надзорное ведомство поступило заявление на рекламу пивного бара с лозунгом «Смена позади за наградой заходи».

«С заявлением в ведомство обратилось АО «Автомобильный завод «Урал», – уточнили в пресс-службе регионального УФАС. – Предприятие полагает, что размещенные на рекламном плакате образы и слоганы могут сформировать у потребителей мнение, что «в этом месте после окончания каждой смены собираются работники Автомобильного завода «Урал» для употребления пива».

Рекламный плакат размещается на фасаде здания в Миассе, в котором расположен бар «CRAFT BEER HOUSE». Также в рекламе присутствует изображение шасси грузового автомобиля на территории производственной площадки и образа рабочего.

При этом, как указано в заявлении, на территории Миасса расположен единственный крупный производитель грузовых автомобилей и шасси – АО «Автомобильный завод «Урал». Компания считает, что содержание рекламы неизбежно ведет к формированию ложного мнения, что на данном заводе трудятся любители пенного напитка. Указанный рекламный плакат порочит деловую репутацию АО «Автомобильный завод «Урал», считают на предприятии.

Кроме того, в жалобе указано на то, что закон о рекламе запрещает использование в рекламе образов людей и распространение рекламы алкогольной продукции с использованием технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых на внешних стенах зданий. Также на плакате отсутствует предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции.

«Челябинское УФАС России изучает указанную рекламу на соответствие требованиям закона о рекламе, а также устанавливает наличие разрешения на размещение данной рекламной конструкции», – сообщили антимонопольщики.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.20

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