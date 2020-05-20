Ковидная пневмония забрала жизнь еще одного южноуральца

На утро 20 мая в Челябинской области подтверждено 1 тысяча 969 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки выявлено 84 инфицированных. Один из зараженных скончался: причиной смерти 85-летнего пациента назвали ковидную пневмонию.

С начала эпидемии 694 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 1 тысяча 242 человека продолжают лечение.

Челябинск, Павел Зварзин

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