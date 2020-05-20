В Челябинской области нашли тело егеря, пропавшего полтора года назад

В южноуральском лесу обнаружили тело егеря, пропавшего в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело егеря из Еткульского района Петра Уряшева нашли в лесу. Эту информации подтвердили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Мужчина пропал без вести в конце ноября 2018 года. При этом через некоторое время его машину нашли сожженной, рядом – следы крови.

По словам жителей района, незадолго до исчезновения у егеря возник конфликт. Якобы, он задержал кого-то за нарушения. Угрозы, поступавшие мужчине, подтверждает его дочь.

После исчезновения южноуральца СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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