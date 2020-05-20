Под Челябинском школьник погиб во время опасной игры

Десятилетний южноуралец погиб во время игры в «собачий кайф».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Сосновском районе Челябинской области.

Вечером 19 мая тело 10-летнего мальчика нашли во дворе частного дома в поселке Трубный. Как пишет Znak.com, вокруг шеи погибшего был обмотан буксировочный тросс, прикрепленный к металлической конструкции.

По словам друзей погибшего, школьники играли в так называемый «собачий кайф»: участники по очереди придушивают себя до кратковременной потери сознания. Однако на сей раз петля оказалась затянута слишком сильно.

СКР начал доследственную проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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