Губернатор Челябинской области внезапно вспомнил, что у него есть полсотни новеньких «Тойот»

Власти Челябинской области попытались выкуриться из скандала, разгорающегося вокруг нескольких десятков новеньких «Тойот», случайно обнаруженных в Шершневском бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территории Челябинского областного центра реабилитации стоят несколько десятков абсолютно новых Toyota Camry. Поскольку импровизированную стоянку оборудовали возле глухого высокого забора, обнаружили их не сразу. Выяснилось, что машины стоят под открытом небом более полгода: их закупили прошлой осенью «для обеспечения саммитов ШОС и БРИКС», хотя тогда уже было известно, что Челябинску из обширной программы встречи на высшем уровне достанется лишь несколько массовых спортивных и культурных мероприятий.

За каждый автомобиль, согласно документам госзакупки, заплатили без малого 2 млн рублей. После того, как эта история попала в СМИ, пресс-служба губернатора поспешила сообщить: «Алексей Текслер уже принял решение часть новых машин направить медучреждениям и социальным службам в дополнение к ранее выделенному автопарку. Остальные заменят выработавший свой ресурс автомобили из автопарка правительства».

Каким образом «Тойтоы» будут использовать в медицинских и соцучреждениях, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.05.20

В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. / «Предписания невыполнимы»: сенатор раскритиковал условия для работы строек и авиаперевозчиков. / Препятствий больше нет: облсуд отклонил иск экологов в защиту границ Челябинского городского бора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»