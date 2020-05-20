В Челябинске иномарка на скорости протаранила ограждение и киоски

В Челябинске обезумевшая иномарка разбила очередное дорожное ограждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 20 мая, около 8:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. ДТП попало на камеру видеонаблюдения компании «Интерсвязь».

На видео видно, как автомобиль «Лексус» на большой скорости выезжает на перекресток, где, пытаясь уйти от столкновения, вылетает на пешеходную часть улицы.

Пробив дорожное ограждение, иномарка врезается в стоящие вдоль улицы торговые киоски.

В результате аварии пострадала женщина – водитель «Лексуса». Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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