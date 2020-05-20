В Челябинске экс-начальник больницы ФСИН осуждена за взятку и пособничество в мошенничестве

В Челябинской области осуждена бывшая начальник больницы ФСИН, признанная виновной в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший начальник больницы ФКУ СТБ-3 ФСИН России по Челябинской области (Челябинск) признана виновной в получении взятки и пособничестве в мошенничестве.

Установлено, что в 2017 году челябинка получила от представителей осужденного более 2 миллионов рублей за постановку диагноза о наличии у него тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбытию наказания. На основании фиктивного заключения медицинской комиссии, которую она возглавляла, были подготовлены документы о необходимости досрочного освобождения для направления в судебные органы.

Также она получила взятки в виде бытовой техники и предметов мебели за незаконное оставление в лечебном учреждении двух осужденных после выздоровления.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил экс-сотрудницу ФСИН к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, начальник больницы была задержана в 2017 году вместе с начальником хирургической службы медучреждения и сотрудником медсанчасти №74 ФСИН России, заместителем по тылу в ЛПУ-3. Правда, тогда силовики не особенно комментировали произошедшее, отказавшись даже подтвердить задержание.

В 2018 году начальник хирургического отделения получил за коррупционные преступления два условных срока и 3 года колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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