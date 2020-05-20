В Челябинской области двухгодовалая девочка наглоталась уксусной кислоты

В Челябинской области проводится проверка по факту отравления уксусной кислотой 2-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 19 мая в больницу Катав-Ивановска доставили 2-летнюю девочку с диагнозом: отравление уксусной кислотой.

По инициативе СКР материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. По предварительным данным, в указанный день в квартире одного из домов Юрюзани ребенок, оставшись без внимания взрослых, сделал глоток из бутылки с уксусной кислотой, стоявшей в доступном месте.

В больнице девочке оказывается необходимая помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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