В Златоусте задержали псевдо-мебельщика, облапошившего земляков на 120 тысяч рублей

В Златоусте сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Златоусту обратились 7 местных жителей, сообщив, что они воспользовались услугами по ремонту мягкой мебели. Заказ южноуральцы оплатили, но работа так и не была выполнена, а исполнитель переставал выходить на связь.

В ходе мероприятий участковыми уполномоченными полиции отдела «Новозлатоустовский» по подозрению в мошенничестве задержан 36-летний житель города, ранее не судимый.

Установлено, что мужчина от своего имени заключал договора на ремонт мягкой мебели, получал деньги и тратил их по своему усмотрению, скрываясь от заказчиков. Сумма ущерба составила более 124 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных эпизодов.

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция рекомендует заключать договоры на услуги с проверенными компаниями и оплачивать их только после предоставления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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