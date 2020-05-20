В Златоусте задержали псевдо-мебельщика, облапошившего земляков на 120 тысяч рублей

В Златоусте сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Златоусту обратились 7 местных жителей, сообщив, что они воспользовались услугами по ремонту мягкой мебели. Заказ южноуральцы оплатили, но работа так и не была выполнена, а исполнитель переставал выходить на связь.
В ходе мероприятий участковыми уполномоченными полиции отдела «Новозлатоустовский» по подозрению в мошенничестве задержан 36-летний житель города, ранее не судимый.
Установлено, что мужчина от своего имени заключал договора на ремонт мягкой мебели, получал деньги и тратил их по своему усмотрению, скрываясь от заказчиков. Сумма ущерба составила более 124 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных эпизодов.
По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция рекомендует заключать договоры на услуги с проверенными компаниями и оплачивать их только после предоставления.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.05.20
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