В Челябинске срубили еще один сквер. Ради фирмы, аффилированной с директором «ЧелябГЭТ»

В Тракторозаводском районе Челябинска вырубают сквер ради кафе топ-менеджера, связанного с директором «ЧелябГЭТ» и депутатом районного совета Александром Павлюченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередную рубку деревьев челябинцы заметили на проспекте Ленина у дворца культуры ЧТЗ.

По словам горожан, строительный забор появился на этом месте в конце апреля. Деревья начали уничтожать на этой неделе. Жители города говорят, что здесь должно появиться кафе, металлокаркас для которого уже установлен.

В ООО «Капучино», которому принадлежит участок, заявили, что уже общались с жителями, и те не против строительства кафе. Есть у фирмы разрешение на строительство и снос деревьев, за который уплачена пошлина.

Только вот никаких опознавательных знаков заказчика и исполнителя стройки почему-то нигде не наблюдается. Зато прибывшие к месту будущего кафе журналисты заметили на участке директора принадлежащего мэрии ООО «ЧелябГЭТ» и депутату Тракторозаводского райсовета Александра Павлюченко.

Впрочем, когда у него попытались выяснить по телефону, какими судьбами парламентария занесло на таинственную стройку, Павлюченко ушел в глухой отказ. «Где вы меня увидели? Возле сквера ДК ЧТЗ? Я что-то не помню, когда я там был? – цитирует 74.ru депутата. – Не знаю, не могу ничего сказать, не сориентировался». Правда, тут же Павлюченко вдруг заинтересовался, чем же недовольны в данном случае горожане. И поспешил заверить журналистов, что «строительная отрасль регламентирована в большей степени, чем транспортная. Там все четко прописано, я же занимался строительством, знаю, что там ни одна лопата не может быть воткнута без документов».

Особенно пикантно рассуждения депутата выглядят на фоне скандала, разгоревшегося буквально в минувшие выходные вокруг уничтожения еще одного сквера. И тоже рядом с ДК. Правда, на сей раз в Металлургическом районе Челябинска. На этой неделе мэрия как раз отозвала выданное на строительство разрешение.

Что же заставило парламентария проявить такую чуткость к, казалось бы, рядовому объекту строительства. Всего лишь кафе. Даже не конгресс-холл.

Но здесь всплывают интересные подробности. Дело в том, что руководит пресловутым ООО «Капучино» Артур Альмухаметов. И он же является директором ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта», принадлежащего все тому же Александру Павлюченко. Учредителем же «Капучино» является Владимир Непогодин. И по какому-то невероятному стечению обстоятельств такую же фамилию носит помощник директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко – Екатерина Непогодина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.20

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