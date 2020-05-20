Путин не указ: челябинские фельдшеры «скорой» рассказали, сколько им на самом деле доплатили

В Челябинске медики «скорой помощи» отчаялись выяснить, сколько и за что им должны доплатить в условиях пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обида и недоумение стали определяющими в настроениях медиков после громких обещаний федеральных и областных властей «беспрецедентных» доплат всем людям в белых халатах, борющихся с новой инфекцией.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал единовременно выплатить каждому врачу, столкнувшемуся с коронавирусом, 70 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 25 тысяч рублей. Кроме того, за работу с риском заражения COVID-19 глава региона поручил установить доплату в 80% оклада – врачам, 40% оклада – среднему медперсоналу в составе бригад скрой помощи , 20% – персоналу, не выезжающему на вызов, но так или иначе задействованному в госпитализации больных. Свои доплаты обещало и правительство области.

Все это сопровождалось признаниями в том, как ценят власти самоотверженность медиков, как понимают, насколько важна работа врачей для спасения жизни и здоровья россиян. Однако реальность показала, что ценят работу медиков чиновники лишь на словах. И не успели первым пообещать доплаты, как вторые кинулись думать, как бы заплатить поменьше, чуть ли не посекундно высчитывая, за какое время медикам положены доплаты, а за какое – вовсе нет.

В итоге люди в белых халатах лишь с недоумением разводят руками: не хотели тратиться – так зачем было обнадеживать? Многие признаются: они бы и без доплат выполняли свою работу, но зачем было пиариться на горе одних и усталости других?

Между тем, пока чиновники разбираются, кто кого не понял и сколько же в итоге нужно заплатить, медики продолжают свою работу, далеко не всегда безопасную. Так, по словам одного из фельдшеров Челябинской станции скорой медицинской помощи, они и сегодня не всегда знают, что едут на подозрение по COVID-19. Бывают, что «скорую» вызывают на совсем другой случай (например, живот заболел). И лишь приехав, медики видят полный набор «ковидника»: температура, кашель. Конечно, после этого они надевают спецкостюмы. Но контакт-то уже произошел.

Получают ли они какие-то доплаты? Получают. Но совсем не те, что «рекламируют» чиновники. Так, на подстанции, где работает фельдшер, федеральные выплаты получили лишь те, кто участвовал в транспортировке больных с COVID-19 из Златоуста. Да и им поначалу выплатили не полную сумму, лишь на днях пришли недостающие деньги.

Медики недоумевают: они бесконечно возят больных с пневмониями, кого-то увозят потом на ковидную базу. Но доплат нет. Получается, увезли больного не с коронавирусом? Руководство лишь разводит руками.

При этом схема начисления доплат весьма запутана. Информация о подтверждении COVID-19 из больницы направляется в Роспотребнадзор, а уже Роспотребнадзор пересылает ее в минздрав (при этом больница находится в ведении минздрава). После этого минздрав запрашивает станцию скорой медицинской помощи о том, кто перевозил пациента, станция отправляет ответ снова в минздрав, указывая, сколько потратили времени на больного, и только после этого финансовый отдел производит расчет доплаты. При этом из цепочки полностью исключен сам медик: он и не знает, за что ему в итоге заплатили.

«Поймите, мы как бы денег изначально ни от кого не требовали, случилась эпидемия – оделись, обулись, поехали работать, – цитирует фельдшера 74.ru. – Но если правительство на всю Россию заявляет, что медработникам будут хорошие доплаты – медработники их ждут, это логично».

Впрочем, надежда на то, что ситуацию прояснится, похоже, растаяла с окончанием вчерашнего совещания Владимира Путина. Да, глава государства был, как он умеет, жёсток и требователен. Но в итоге все участники обсуждения бодро отчитались о том, как довольны получившие невероятные доплаты медики на вверенных им территориях. Как видим, и здесь, как при расчете доплат, чиновники вполне обошлись без самих медицинских работников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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