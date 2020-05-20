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Среда, 20 мая 2020, 19:07 мск

Новости Челябинск

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Агрохолдинг «Ариант» подозревают в мошенничестве с НДС

Агрохолдинг «Ариант» подозревают в мошенничестве с налогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждено уголовное дело по факту необоснованного возврата НДС на сумму около 800 тысяч рублей.

Напомним, агрохолдинг принадлежит челябинцам Юрию Антипову и Александру Аристову, занимающим 196-е и 197-е места в рейтинге богатейших бизнесменов России. Состояние каждого из них издание оценило в 400 млн долларов.

Челябинск, Павел Зварзин

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