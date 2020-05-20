На Урале из обсерватора сбежали два вахтовика, у их коллег подтвержден коронавирус

В Челябинской области из обсерватора сбежали два вахтовики, которые могут быть заражены коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинскую область с Чаяндинского месторождения в Якутии, где была зафиксирована вспышка коронавируса, доставили 188 вахтовиков. 8 из них госпитализировали, так как инфекция подтвердилась, остальных отправили в обсерватор, организованный на базе санатория «Карагайский бор».

Вечером 19 мая двое сбежали. На их поиски направили сотрудников полиции и Росгвардии. Одного из них обнаружили по месту регистрации, второго – у знакомых.

Сегодня Верхнеуральский мировой суд принял решение об их принудительной изоляции: теперь за пребывание в обсерваторе им придется заплатить. Кроме того, обоих привлекут к административной ответственности.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.05.20

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