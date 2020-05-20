На Урале машина ДПС сбила пешехода на переходе

На Южном Урале машина дорожно-патрульной службы сбила пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня вечером. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, патрульная машина неслась на красный.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщили, что экипаж ДПС преследовал пьяного водителя. В ведомстве утверждают, что патрульный автомобиль двигался с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Это подтверждают и очевидцы.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 20.05.20

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