В небе над Челябинском станет больше истребителей

В небе над Челябинском станет оживленнее – в город прибыли четыре высотных сверхзвуковых истребителя-перехватчика, дислоцированных в Красноярском крае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального военного округа, челябинские Су-34 и красноярские МиГ-31БМ проведут учебно-тренировочные полеты для отработки навыков групповой слетанности в смешанных боевых порядках, а также воздушного боя в составе пары.

Согласно учебному сценарию, условный противник выпустит по целям малоразмерные низколетящие ракеты. Летчики с помощью радиолокационной станции «Заслон-М» должны их обнаружить на расстоянии около 100 километров и уничтожить.

В полетах задействуют 10 самолетов и около 80 пилотов и специалистов инженерно-технического состава. Тренировки продлятся до конца мая.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.05.20

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