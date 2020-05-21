В Челябинске бандиты устроили перестрелку после нападения на металлоприемку

Налетчики, напавшие на пункт приема лома, оказали вооруженное сопротивление при задержании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло вчера, 20 мая, на улице Бурденюка в Курчатовском районе Челябинска. Об этом сообщает аккаунт «Антивор» в сети Instagram.

Нападавшие явились на «точку» на нескольких машинах, вооруженные травматическим пистолетом и карабином «Сайга». С объекта они уехали, похитив владельца пункта приема.

Для задержания налетчиков был введен план «Перехват», полиция действовала совместно с СОБР и ФСБ. Пытаясь скрыться, преступники открыли огонь. В результате перестрелки никто не пострадал.

В результате были задержаны семеро налетчиков. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия).

Челябинск, Виктор Елисеев

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