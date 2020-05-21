Число заболевших COVID-19 на Южном Урале превысило 2 тысячи

За сутки в Челябинской области подтверждено 83 случая кронавирусной инфекции. 1 человек скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, пациент 69 лет умер от сердечной патологии, COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 2 тысячи 52 случаев коронавируса. На сегодняшний день лечение продолжают 1 тысяча 293 человека.

Челябинск, Павел Зварзин

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