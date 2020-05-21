В Миассе из колодца теплоцентрали взвился фонтан воды

В южноуральском муниципалитете опрессовка теплосетей закончилась огромным фонтаном на главной улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на проспекте Автозаводцев, одной из ведущих улиц города. Фото и видео аварии горожане публикуют в социальных сетях.

Коммунальное ЧП произошло утром среды, 20 мая. В итоге вода залила центральную автомагистраль города.

«У нас тут фонтан с тепленькой открыли на автозаводе. И даже встроенный пилинг кирпичами», – иронизируют южноуральцы. Другие же даже хвастаются, что воспользовались неожиданным ЧП, чтобы помыть свой автомобиль.

В мэрии Миасса поясняют, что 18 мая в центральной части города начались испытания на тепловых сетях. Это и привело к порыву на одном из участков. К счастью, температура воды к моменту ЧП уже не представляла опасности для здоровья людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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