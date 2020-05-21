Южноуральский министр слег с подозрением на пневмонию

Главу минстроя Челябинской области Виктора Тупикина госпитализировали с опасной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин госпитализирован сегодня, 21 мая. У чиновника резко ухудшилось самочувствие, хотя еще вчера он планировал на четверг пресс-конференцию.

По данным источников в правительстве, у министра подозрение на пневмонию. Правда, речь не идет о коронавирусе, подчеркивают источники.

Напомним, на утро 21 мая в регионе подтверждены 83 новых случая COVID-19. Всего за время пандемии на Южном Урале подтверждены 2052 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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