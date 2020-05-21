Под Челябинском гастарбайтеры расстреляли работодателя из травмата

В Сосновском районе мигранты открыли огонь по работодателю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 мая, в поселке Кременкуль, расположенном на территории Сосновского района.

О происшествии стало известно, когда в больницу Челябинска привезли мужчину с травмой головы. Выяснилось, что получил он ее в результате выстрела из травматического оружия.

После этого полиция задержала четырех мужчин, все они граждане одной из центральноазиатских республик. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидент подтвердили. По предварительной информации, между гастарбайтерами и работодателем произошел конфликт. Подробности происшествия выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.20

Южноуральский министр слег с подозрением на пневмонию. / В Миассе из колодца теплоцентрали взвился фонтан воды. / Число заболевших COVID-19 на Южном Урале превысило 2 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»