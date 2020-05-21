В Челябинске из-за коммунальной аварии дорога превратилась в бассейн с кипятком

В Челябинске кипяток залил автомагистраль и прилегающие участки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП произошло сегодня, 21 мая, на Свердловском тракте.

Из-за порыва трубы улица оказалась затоплена кипятком. При этом воды вылилось столько, что сотрудники расположенных поблизости от аварии автосалонов вынуждены были организовать эвакуацию покупателей.

Напомним, 19 мая в городе стартовал первый этап опрессовок. «В ходе плановых гидравлических испытаний был выявлен дефект тепловых сетей на Свердловском тракте. Специалисты компании АО «УСТЭК-Челябинск» выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения. Ограничения горячего водоснабжения жилых домов нет. Ведутся восстановительные и ремонтные работы», – уточнили в пресс-службе мэрии.

В АО «УСТЭК-Челябинск» заверили, что выплеснувшаяся во время аварии на улицу вода опасности не представляет. «Температура теплоносителя в магистралях в момент проведения гидравлических испытаний составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Парение обслувлено разницей температур: на улице прохладно, а вода теплая. Тем не менее, просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям», – прокомментировали ситуацию в теплоснабжающей компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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