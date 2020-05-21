Магнитогорские метизники наращивают объемы отгрузки крепежных изделий

ОАО «ММК-МЕТИЗ» в апреле увеличило объемы отгрузки крепежных изделий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-МЕТИЗ» по итогам апреля значительно нарастило объемы реализации крепежных изделий, в том числе – железнодорожного крепежа.

Относительно марта 2020 года объемы отгрузки крепежных изделий выросли на 30%, рост реализации железнодорожного крепежа составил 93%.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» – одно из крупнейших предприятий метизной отрасли в России, осуществляющее поставку металлопродукции предприятиям с непрерывным технологическим циклом, а также отраслям, выпускающим продукцию для жизнеобеспечения граждан.

На предприятии внедрен комплекс мер, направленных на защиту персонала от распространения коронавирусной инфекции, что позволило сохранить объемы выпуска продукции для выполнения обязательств перед партнерами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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