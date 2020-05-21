Два челябинца промышляли «захватом в заложники» автомобильных зеркал

Двое жителей Челябинска осуждены за кражу зеркал с дорогостоящих автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал двух 20-летних местных жителей виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Установлено, что молодые люди ночью 9 декабря 2019 года демонтировали зеркала заднего вида стоимостью 66 тысяч рублей с автомашины марки «Toyota Land Cruiser 200», после чего под стеклоочистителем оставили записку с номером телефона. Когда хозяин машины позвонил на указанный в записке номер телефона, ему предложили вернуть зеркала за 5 тысяч рублей. Когда мужчина перевел деньги на указанный счет, ему пришла информация о местонахождении зеркал.

Но когда автомобилист нашел и забрал зеркала, оказалось, что они сломаны и не подлежат повторной установке на автомашину.

Аналогичным образом 21 октября 2019 года один из злоумышленников похитил зеркала заднего вида с автомашины марки «Toyota Camry», причинив ущерб на общую сумму 26 тысяч рублей.

Виновным назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 и 6 месяцев соответственно с удержанием в доход государства 10%.

Кроме того, в отношении указанных лиц в настоящее время в Калининском, Курчатовском и Советском районных судах Челябинска рассматриваются уголовные дела по обвинению в совершении аналогичных преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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