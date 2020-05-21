У завотделением перинатального центра в Челябинске подтвердился COVID-19

У сотрудника Челябинского областного перинатального центра выявили коронавирусную инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», COVID-19 подтвердился у заведующего гинекологическим отделением в филиале областного перинатального центра, расположенного на улице Тимирязева в Челябинске.

Медик ушел на больничный 15 мая. Известно, что КТ подтвердила развитие пневмонии.

Определен круг контактов врача. В настоящее время у них берут анализы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.20

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