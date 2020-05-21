На Урале полицейскому, пытавшему задержанных, дали условный срок

В Миассе полицейскому, применявшему пытки к задержанным, вынесли условный приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, 22- летний местный житель признан виновным в совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, с применением специальных средств.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в феврале-марте 2019 года полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД по Миассу избил трех мужчин, доставленных в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, в том числе использовал электрошокер. При этом на одного из горожан он надел металлические браслеты.

Вины своей «доблестный» страж порядка так и не признал, до последнего настаивая, что свои полномочия не превышал, насилия к потерпевшим не применял. Однако суд решил, что виновность в совершении преступлений подтверждается всей совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств.

В итоге суд приговорил полицейского к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также в пользу одного из потерпевших взысканы 109 тысяч рублей судебных издержек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.20

В Госдуме нашли еще одну пострадавшую от антикоронавирусного карантина отрасль. / Минфин РФ не готов отменить налоги на региональные доплаты врачам и соцработникам. / У завотделением перинатального центра в Челябинске подтвердился COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»