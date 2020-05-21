Рост в разы: антимонопольщики обвинили ритейлеров в завышении цен на гречку в челябинских магазинах

Челябинское УФАС России возбудило дело о сговоре торговых сетей «Магнит» и «SPAR».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, признаки антиконкурентного соглашения установлены при реализации АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «МОЛЛ» (торговая сеть «SPAR») гречневой крупы торговой марки «Увелка».

«Максимальные розничные цены на гречку «Экстра» массой 800 граммов в торговой сети «SPAR» достигают 175,99 рублей, в торговой сети «Магнит» – 139,90 рублей. Такое ценообразование фиксируется Челябинским УФАС России с конца апреля 2020 года в рамках ежедневного мониторинга цен на продукты питания в магазинах торговых сетей. Цены на данную продукцию у «SPAR» и «Магнит» более чем в два раза выше цены ее приобретения у производителя. По предварительным данным, торговая сеть «SPAR» предлагала покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, «Магнит» – 230%», – рассказали в антимонопольном ведомстве.

При этом производителем гречневой крупы этой марки является крупная компания Челябинской области. В других торговых сетях («Пятерочка», «Монетка») цены на гречку торговой марки «Увелка» в аналогичной фасовке составляют от 80 до 90 рублей.

Кроме того, в торговых сетях «SPAR» и «Магнит» на территории других субъектов РФ такая крупа также реализуется дешевле, даже с учетом соответствующих затрат на доставку из Челябинской области. Например, в Липецке цена составляет 99 рублей, в Саранске и Нижнем Новгороде – 103 рубля.

Челябинское УФАС России в ходе изучения ценовой политики ретейлеров провело выездную внеплановую проверку компании-производителя. Значительных изменений оптовых цен на крупу у нее не выявлено.

В ведомство поступило большое количество письменных и устных обращений граждан, возмущенных увеличением стоимости данной гречки, пользующейся большим спросом у жителей Челябинской области.

По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, такая торговая политика сетей с учетом сложившихся обстоятельств в период пандемии коронавируса вызвала справедливые вопросы со стороны населения и антимонопольного органа. Реализация гречневой крупы с подобной наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса, а такие действия компаний содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, настаивают в УФАС.

Управление полагает, что цена на гречневую крупу местного производителя в Челябинске с учетом региональной логистики не может быть выше, чем в иных регионах РФ. Такое совместное повышение цен может стать сигналом для иных участников рынка и негласным призывом к аналогичному увеличению цен на продукты питанию.

Первое заседание Комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела, возбужденного в отношении торговых сетей «Магнит» и «SPAR», состоится в середине июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.20

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