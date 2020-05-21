И заморозки, и жара: уральская погода продемонстрирует свой нрав

Грядущий уик-энд в Челябинской области продемонстрирует капризный нрав уральской погоды: в течение 3 дней будут и заморозки, и жара, и грозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущая ночь будет довольно прохладной: столбики термометров опустятся до +2 а в горах – до минус 1. Днем в пятницу потеплеет до +22, в отдельных районах возможны дожди и грозы.

В субботу синоптики обещают южноуральцам +30 градусов, правда, не всем, а обителям южной и восточной частей региона. Зато в воскресенье жара установится практически на всей территории области.

Челябинск, Павел Зварзин

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