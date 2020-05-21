Рекламу шоу «Снежная королева» в Челябинске признали незаконной

Челябинское УФАС России признало рекламу шоу «Снежная королева» ненадлежащей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство установило нарушения закона о рекламе в рекламной информации, распространявшейся накануне зрелищно-развлекательного мероприятия – шоу «Снежная королева».

Напомним, еще в январе этого года на организаторов шоу поступило коллективное обращение (292 лица) и шесть заявлений от жителей Челябинска. Заявители указали, что в рамках акции учащимся 2-5 классов общеобразовательных организаций, окончивших на «хорошо» и «отлично» первую четверть 2019/2020 учебного года, бесплатно предоставлялись детские входные билеты. На указанных билетах размещалась рекламная информация. По условиям акции вход детей осуществлялся только с сопровождающим. Также рекламные плакаты шоу были размещены на территории областного центра.

«Данная реклама содержит утверждение «Крупнейшее новогоднее шоу в России»». При этом в рекламе отсутствует указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение», – перечисляют нарушения антимонопольщики.

Также в рекламе присутствует информация «Сотни артистов: актеров, танцоров, гимнастов, бойцов и многих других на одной арене», что создает впечатление об участии в шоу профессиональных артистов. Однако вместо задекларированных артистов в шоу участвовали детские коллективы и волонтеры.

Наконец, на рекламной афише содержится изображение герба Челябинской области и указаны сведения «при поддержке правительства Челябинской области». Мало того, что эта информация может быть расценена как некое одобрение объектов рекламы со стороны региональных властей. Согласно закону о рекламе, недопустимо указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами.

Челябинское УФАС России признало индивидуального предпринимателя, являющегося организатором шоу и рекламодателем, нарушившим требования рекламного законодательства.

Вопрос о привлечении к административной ответственности будет рассмотрен в рамках дела об административном правонарушении.

Впрочем, решение ФАС явно запоздало. Со времени шоу прошло уже пять месяцев, и деньги, выманенные у челябинцев недобросовестным организатором шоу, наверняка давно уже потрачены. Так что вряд ли с него можно будет взять хоть что-то, пусть даже в качестве штрафа в пользу государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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