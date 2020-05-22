В Челябинской области в сутки умирает один зараженный COVID-19

На утро 22 мая в Челябинской области подтверждены 2 тысячи 132 случая заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки инфекция выявлена у 80 человек. 1 зараженный скончался: у 75-летней женщины были сердечно-легочная недостаточность и рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии.

С начала текущей недели ежедневно сообщается об 1 умершем инфицированном.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.05.20

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