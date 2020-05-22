Директор южноуральского МУПа заплатил из бюджета за строительство своего дома

В Уйском районе бывший директор муниципального предприятия осужден за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал бывшего директора МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Установлено, что мужчина в 2018 году предложил местному жителю выполнить работу по строительству и благоустройству принадлежащих ему объектов. При этом платил работнику из средств МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети», оформив документы на его трудоустройство в организацию газоэлектросварщиком.

После этого фиктивно трудоустроенный южноуралец работал на объектах хозяина: проводил сварочные работы, укладку кафеля, бетонирование полов. В МУПе же только получал зарплату, получив с августа 2018 по апрель 2019 года свыше 136 тысяч рублей.

После этого директор МУПа дал распоряжение подготовить справку о среднем заработке своего работника для определения размера пособия по безработице, а также внести записи в его трудовую книжку о трудоустройстве в МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети» в период с 30.08.2018 по 30.04.2019 и его среднем заработке, равном 16100 рублей. При этом руководитель прекрасно понимал, что в указанный период времени мужчина в МУП не работал и был трудоустроен фиктивно.

До рассмотрения уголовного дела в суде обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.20

«Аки паки иже херувимы…» Спецпроект РИА Новый День «Язычник». / «Конфеты пусть сами жрут!» Челябинка выгнала агитаторов «Единой России», пытавшихся заманить ее на праймериз (ВИДЕО). / В Челябинской области в сутки умирает один зараженный COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»