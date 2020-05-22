Челябинец, влетевший в шиномонтажку, отправится в колонию

Житель Челябинска осужден за наезд на шиномонтажную мастерскую, в которой пострадал человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 24-летнего жителя областного центра виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также оставлении места ДТП.

Судом установлено, что 10 ноября 2019 года около 3:15 молодой человек, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался по проезжей части автодороги, ведущей от улицы Обухова к улице Мира. В пути следования выехал за пределы проезжей части и врезался в шиномонтажную мастерскую.

В момент аварии в шиномонтажке находился 35-летний мужчина, получивший в результате аварии телесные повреждения. При этом виновный в аварии водитель с места ДТП сбежал.

В суде он полностью признал вину в аварии. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшего, в его пользу взыскано в счет возмещения материального вреда 34 тысячи рублей, в счет возмещения морального вреда 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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