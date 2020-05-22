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Пятница, 22 мая 2020, 12:25 мск

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Культурный шок: мэрия Челябинска попросила отказаться от покраски бордюров

Власти Челябинска рекомендовали коммунальщикам отказаться от покраски бордюров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее письмо за подписью главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова управление архитектурно-градостроительного планирования областного центра направила руководителям внутригородских районов.

«Сложившаяся практика покраски бордюров на территории города Челябинска, в том числе на дворовых территориях, не отвечает современным подходам к благоустройству городских пространств, не способствует созданию комфортной городской среды по причине не функциональности и создания визуального шума, ввиду чего управление по архитектурно-градостроительному планированию города Челябинска считает покраску бордюров нецелесообразной», – говорится в документе.

Ввиду изложенного глав районов просят провести работу с коммунальными службами и управляющими компаниями города по исключению работ по покраске бордюров. «В целях формирования комфортной городской среды», – подчеркивают в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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