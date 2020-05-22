У троих сотрудников Челябинской ОКБ-3 подтвердился COVID-19

После закрытия на санобработку одного из отделений ОКБ-3 в Челябинске у троих его сотрудников подтвердился положительный анализ на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», положительный анализ на наличие коронавирусной инфекции подтвердился у троих сотрудников неврологического отделения Челябинской областной клинической больницы №3. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального миндрава.

Отделение закрыли после того, как COVID-19 обнаружили у работавшей здесь санитарки. Теперь положительная реакция подтвердилась еще у двух сотрудников.

Сейчасподразделение закрыто на дезинфекцию, определяется круг контактов заболевших медиков.

Ранее областные власти сообщили, что общее число медиков, заболевших COVID-19, превысило в регионе 160 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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