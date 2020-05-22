На кладбище в Челябинске расправились с сотрудником

На одном из кладбищ Челябинска обнаружили труп подсобного рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 21 мая на территории кладбища в Центральном районе областного центра было обнаружено тело мужчины с проникающими ранениями.

Следственными органами СКР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, мужчина на кладбище выполнял различные работы, его личность устанавливается.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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