В челябинской больнице скончалась врач из Златоуста

В Челябинской области умер еще один врач.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста.

«За все 43 года на рабочем посту проявляла себя как опытный специалист и очень отзывчивый человек», – уточнили в ведомстве.

Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, еженедельно сдавала анализы на COVID-19.

После выявленного внутрибольничного очага в Златоусте была в числе контактных.

27 апреля, почувствовав недомогание, осталась дома и сдала очередной анализ, который дал положительный результат. От госпитализации тогда отказалась.

Но уже 3 мая была доставлена в златоустовскую больницу. После проведения телемедицинских консультаций с областными и федеральными специалистами, 5 мая была переведена в ГКБ №8 Челябинска.

Но состояние пациентки продолжало ухудшаться.

Несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня на 68 году жизни она скончалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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