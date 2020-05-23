В Челябинской области за сутки скончались 2 человека, зараженные COVID-19

В Челябинской области за последние сутки скончались еще 2 человека, зараженные COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 68-летняя врач из Златоуста умерла от ковидной пневмонии, не смогла справиться с вирусом и 75-летняя женщина с онкологией.
В целом с начала пандемии в области подтверждены 2 тысячи 199 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 67 инфицированных.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 22.05.20
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