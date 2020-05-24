На Южном Урале за сутки скончались еще два человека, зараженные COVID-19

В Челябинской области за сутки скончались еще два человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, обе женщины – 62 и 83 лет умерли от атеросклеротической болезни сердца. Плюс у одной была ишемия, у другой – кардиосклероз. COVID-19 в обоих случаях был сопутствующим заболеванием.

В целом, с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 2 тысячи 246 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлены 47 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.05.20

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