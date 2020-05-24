В Челябинской области ожидается сильный шторм

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, 25 мая на Южном Урале ожидаются сильные дожди, грозы, град (местами крупный).

Ветер при порывах будет достигать 26 – 30 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует сильному шторму.

Челябинск, Павел Зварзин

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