Настойчивость: троичанин пять дней переводил деньги с карты знакомого родственникам и друзьям

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Троицкий» обратился 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что с его банковской карты похищены деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 20-летний подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель. Полицейские выяснили, что троичанин, зная, что юноше на днях должны были прийти деньги, под разными предлогами просил одолжить его телефон. На протяжении пяти дней подозреваемый посредством мобильного онлайн-банка перечислял чужие деньги своим родным и друзьям. Сумма ущерба превысила 29 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В настоящее время молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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