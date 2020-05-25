От ковидной пневмонии скончался 46-летний южноуралец, у еще одного умершего COVID-19 был сопутствующим

В Челябинской области скончались еще два человека, зараженные COVID-19.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пациент 46 лет умер от ковидной пневмонии. У 64-летней женщины основным заболеванием была ишемическая болезнь сердца.
Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 2 тысячи 284 случая заболевания COVID-19, за сутки выявлены 38 новых инфицированных. В течение выходных и сегодня утром выписаны 170 человек.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.05.20
Настойчивость: троичанин пять дней переводил деньги с карты знакомого родственникам и друзьям. / Текслер узаконил самосмягчение южноуральцами режима самоизоляции. / В Челябинской области ожидается сильный шторм. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube